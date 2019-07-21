Дождь, гроза и порывистый ветер ожидаются в Московском регионе 21 июля

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Облачная погода, дождь и гроза с порывами ветра до 15 м/с ожидают москвичей в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

"Облачно с прояснениями. Местами дождь. Гроза", - говорится в сообщении.

Днем в городе температура воздуха составит 21-23 градуса тепла. В ночь на понедельник она может опуститься до плюс 12 градусов.

В Подмосковье столбики термометров покажут 19-24 градуса, в ночные часы похолодает до 9 градусов тепла.

Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 748 мм ртутного столба.

Из-за сильного ветра, дождя и гроз в Москве и Подмосковье сохранится желтый уровень опасности.