Работники метро пройдут переобучение к открытию Московских центральных диаметров

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Около 6 тыс. работников метрополитена пройдут переобучение к открытию движения по первым двум Московским центральным диаметрам (МЦД). Об этом ТАСС сообщил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

"К запуску МЦД обучение пройдут порядка 6 тыс. сотрудников метро. Это специалисты первой линии, которые взаимодействуют с пассажирами: кассиры, сотрудники службы безопасности и Центра обеспечения мобильности пассажиров, работники стоек "Живое общение" и другие. Также переобучение пройдут сотрудники АО "Центральная пригородная пассажирская компания" (ЦППК)", - сказал он.

Во время обучения кассиры ознакомятся с тарифной системой диаметров и способами оплаты проезда на МЦД. Также обучение пройдут 540 кассиров ЦППК, которые будут работать на станциях МЦД.

Работники стоек "Живое общение" ознакомятся с информацией о маршрутах диаметров, пересадках на метро, Московское центральное кольцо и радиальные направления железной дороги. Обучение пройдут также 300 сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров. Они будут сопровождать пассажиров МЦД на всем пути следования, даже если станция отправления находится в области, а станция прибытия - в Москве.

Движение по первым двум МЦД от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска начнется в ноябре. На момент запуска интервал движения поездов составит пять-шесть минут в час пик. На первом этапе это будет движение, совмещенное с пригородными электричками.

О проекте МЦД

В транспортном проекте МЦД, к реализации которого приступили в 2018 году, участвуют правительство Москвы, ОАО РЖД, правительство Московской области, Министерство транспорта РФ и ГУП "Московский метрополитен". Оператором перевозок на первых двух диаметрах будет ЦППК. Диаметры станут новым видом транспорта, который объединит формат пригородных электричек и метрополитена, создав фактически систему наземного метро.

Проект МЦД подразумевает ввод в эксплуатацию пяти линий. Первыми откроют МЦД-1 "Одинцово - Лобня" и МЦД-2 "Нахабино - Подольск". Затем планируется запустить МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 - от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 от Пушкино до Домодедово. В ходе проектирования маршруты трех последних диаметров могут быть изменены. По оценкам экспертов, проект МЦД разгрузит транспортную инфраструктуру столицы на 10-12%.