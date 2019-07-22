Более 40 км линий системы экстренного оповещения проложат в Москве до конца 2019 года

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Власти Москвы проведут аукцион на прокладку в городе 42 км линий системы экстренного оповещения. Работы на сумму 195 млн рублей требуется выполнить до конца 2019 года, сообщила в понедельник пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.

"Победителю предстоит проложить на главных улицах столицы 42 км линий уличной звукофикации. Это позволит увеличить гарантированную зону доведения до горожан сигналов оповещения и экстренной информации о различных опасностях, возникающих при ЧС природного и техногенного характера, а также о правилах поведения населения, - говорится в сообщении. - Начальная цена контракта - 195 млн рублей".

По данным пресс-службы, закупка предусматривает установку громкоговорителей на столбах уличного освещения, а также специальных аппаратов для управления элементами системы оповещения. Заказчиком является департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Уточняется, что прокладка линий звукофикации станет частью программы по развитию системы экстренного оповещения в Москве, реализация которой рассчитана до 2025 года. Публичное представление закупки пройдет в рамках проекта "Биржа торгов".