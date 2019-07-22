Конно-спортивный клуб построят в Новой Москве в 2020 году

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Строительство конно-спортивного клуба в деревне Колотилово в Новой Москве начнется в октябре 2019 года и завершится во втором квартале 2020 года. Площадь комплекса составит около 18 тыс. кв. м. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Департамента развития новых территорий Москвы.

"Конно-спортивной клуб в деревне Колотилово поселения Краснопахорское построят в мае-июне 2020 года. Приступить к строительству планируется в октябре [2019 года]. Четыре временные конюшни сделают капитальными, построят новую конюшню на 80 голов с административно-бытовым корпусом. Реконструируют тренировочный манеж и трибуны для зрителей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что площадь комплекса займет 17,8 тыс. кв. м. Здесь смогут заниматься как профессиональные спортсмены, так и любители.