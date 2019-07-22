Более 100 аварийных перекрестков реорганизовали в Москве с начала года

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Власти Москвы с начала 2019 года реорганизовали в столице 105 дорожных перекрестков, где часто происходили аварии, сообщается в понедельник в аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

"С начала года поработали со 105 аварийными перекрестками. Кое-где оборудовали светофоры для пешеходов, ввели фазы левого поворота или установили дополнительные транспортные светофоры на консолях и колонках", - говорится в сообщении.

Ранее на портале мэра Москвы сообщалось, что столичные власти в апреле и мае 2019 года откорректировали временные интервалы светофоров на 34 пешеходных переходах в различных районах столицы.

В 2019 году режим смены сигналов светофоров в столице изменен более чем на 1 тыс. пешеходных переходах, 19 наземных переходов стали регулируемыми.

Всего в Москве установлено порядка 40 тыс. светофоров.