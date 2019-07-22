{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ЦОДД напомнил москвичам о мерах осторожности на дорогах в непогоду

В случае поломки светофора или знака специалисты советуют звонить по номеру 3210

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы призывает жителей столицы не оставлять машины под деревьями и рекламными щитами и быть осторожнее на дорогах в связи с непогодой. Об этом в понедельник сообщается на странице ведомства в Twitter.

"Всем [рекомендуем] быть внимательными на дороге и не укрываться под деревьями и щитами. А если, где сломается светофор или знак - [звонить] 3210", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ЦОДД со ссылкой на МЧС, в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 21 часа местами по Москве, Московской области и ТиНАО ожидается кратковременный дождь и гроза.

Теги
Россия
Выборы в Мосгордуму - 2019
Мосгоризбирком разъяснил процедуру учета подписей избирателей с нулями в номерах паспортов
Ранее в интернете распространили информация о "якобы массовой отбраковке подписей избирателей с сериями и номерами паспортов, начинающихся на "0"
Читать полностью