ЦОДД напомнил москвичам о мерах осторожности на дорогах в непогоду

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы призывает жителей столицы не оставлять машины под деревьями и рекламными щитами и быть осторожнее на дорогах в связи с непогодой. Об этом в понедельник сообщается на странице ведомства в Twitter.

"Сейчас кааак польет", - предупреждает МЧС. Но мы-то с вами знаем, что делать: автомобилистам - держать дистанцию, пешеходам - держать зонты и друг друга. Всем - быть внимательными на дороге и не укрываться под деревьями и щитами. А если где сломается светофор или знак - 3210. pic.twitter.com/UNLd7T1H2K

"Всем [рекомендуем] быть внимательными на дороге и не укрываться под деревьями и щитами. А если, где сломается светофор или знак - [звонить] 3210", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ЦОДД со ссылкой на МЧС, в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 21 часа местами по Москве, Московской области и ТиНАО ожидается кратковременный дождь и гроза.