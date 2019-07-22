Около 250 человек участвовали в митинге против строительства Юго-Восточной хорды в Москве

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Около 250 человек приняли участие в согласованном митинге против строительства Юго-Восточной хорды, который прошел на юге Москвы в понедельник. Об этом сообщили в пресс-службе префектуры Южного административного округа столицы.

"Согласованный митинг прошел без происшествий и без задержаний. В нем приняли участие порядка 250 человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, акция протеста состоялась между домом 51/1 по Каширскому шоссе и железнодорожной платформой "Москворечье". Горожане требовали рассмотреть другие варианты реализации проекта, при которых новая трасса будет проходить по другому маршруту.

Ранее на фоне планов строительства в столице Юго-Восточной хорды пользователи социальных сетей выражали опасение, что создание дороги может затронуть загрязненные радиацией участки у "Московского завода полиметаллов" (МЗП), в интернете также появилась петиция о необходимости остановить строительство.

18 июля директор организации-проектировщика Юго-Восточной хорды ГКУ "Управление дорожного мостового строительства" (входит в департамент строительства Москвы) Василий Десятков сообщил журналистам, что неоднократные экологические замеры, в том числе исследования грунтов, показали, что радиационный фон в зоне проектируемого участка Юго-Восточной хорды в районе Москворечье-Сабурово не превышает нормы.

В пресс-службе комитета по архитектуре и градостроительству Москвы 11 июля поясняли, что на территории рядом с очистными сооружениями МЗП и на склоне берега Москвы-реки западнее железнодорожного моста у платформы "Москворечье" "имеются участки с особыми экологическими условиями", но при создании хорды они не будут затронуты, а пресс-служба "Радона" 12 июля сообщила, что обнаруженные около завода участки с радиационным загрязнением не представляют угрозы для живущего поблизости населения и не загрязняют воду. Специалисты следят за этой территорией и передают данные властям Москвы.