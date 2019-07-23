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В Москве ожидается облачная погода

Синоптики также прогнозируют дождь местами с грозой

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, дождь местами с грозой и до плюс 24 градусов ожидаются в Москве. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 22-24 градусов тепла. В ночь на среду она может опуститься до плюс 14 градусов. В связи с этим в Московском регионе 23 июля объявлен желтый уровень опасности.

Ветер восточный, 4-9 м/с, при грозе с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 746 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах 20-25 градусов тепла. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до плюс 12 градусов.

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