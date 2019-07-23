Фестиваль "Киберион-2019". Почти 300 онлайн-матчей, приставки 90-х и косплей-дефиле

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Киберспортивный фестиваль "Киберион-2019" состоится в столичном конгресс-центре технополиса "Москва" на проспекте Вернадского 27 июля. В программе фестиваля открытые турниры, аттракционы с игровыми приставками и косплей-дефиле. Об этом сообщается во вторник в пресс-релизе фестиваля.

"27 июля в технополисе "Москва" (Волгоградский просп., 42, корп. 5, конгресс-центр) пройдет масштабный киберспортивный фестиваль "Киберион-2019". На площадке соберутся тысячи участников. Найти занятие по душе сможет не только профессиональный киберспортсмен, но и любой желающий, независимо от возраста", - говорится в сообщении.

Как уточняется в пресс-релизе, фестиваль будет разбит на две зоны. В первой в течение всего дня на десятках компьютеров будут идти открытые турниры по ряду дисциплин: CS:GO, Hearthstone, DOTA 2, Starcraft 2, файтинг на PS4: Injustice/Mortal Kombat. Кроме того, гости "Кибериона-2019" смогут поучаствовать в открытых турнирах по PUBG Mobile. Участники проведут почти 300 матчей в режиме онлайн.

Вторая зона будет представлять собой набор различных активностей. На фестивале будут представлены первые приставки, которые появились в России - "Сони" и "Денди", а также легендарные игровые автоматы "Удачный выстрел", "Городки", "Морской бой" Также на фестивале будет возможно попробовать себя в компьютерных играх с видом от первого лица, попасть виртуальную реальность в шлеме VR Quest, проявить себя на танцевальном симуляторе и т. д.

"Программа "Кибериона-2019" вновь подтверждает, насколько стремительно развивается киберспорт в столице. Площадки подобных турниров все меньше напоминают междусобойчик нескольких десятков молодых людей и становятся местом проведения массовых мероприятий, где с интересом проводят время и дети и взрослые", - добавляется в сообщении.

Также в рамках фестиваля состоится косплей-дефиле - перед зрителями предстанут более 40 известных образов. Участник, чей наряд будет наиболее точно соответствовать персонажу из игры, получит ценный приз. Среди приглашенных гостей одна из вдохновительниц отечественного косплей-движения Маргарита Теплякова (Oyuka). Вход для всех желающих бесплатный.