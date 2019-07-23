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МЧС за неделю выявило на московских водоемах более 200 детей, находившихся без присмотра

Месячник безопасности на водных объектах проводится с 1 июня

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Московские спасатели выявили более 200 детей, которые находились на водоемах без взрослых. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС по Москве.

"За прошедшую неделю московскими спасателями удалено со столичных водоемов более 200 детей, находившихся без присмотра взрослых", - сказал собеседник агентства.

С 1 июня на территории Москвы проводится месячник безопасности на водных объектах, в ходе которого организована работа по выявлению детей до 14 лет, находящихся на водоемах без контроля взрослых.

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