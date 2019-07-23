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Ребенок выжил, выпав с 11-го этажа многоэтажки в Москве

Для оперативной госпитализации ребенка был задействован вертолет санитарной авиации

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Ребенок выжил, выпав из окна 11-го этажа многоэтажного дома в столичном районе Марьино, он госпитализирован. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве.

"Инцидент произошел сегодня утром на улице Маршала Голованова, ребенок выпал из окна 11-го этажа. На место прибыли спасатели, оказали первую помощь и передали пострадавшего медикам", - сказали в ГУ МЧС.

По данным источника ТАСС в медицинских службах, для оперативной госпитализации ребенка был задействован вертолет санитарной авиации.

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