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Электрички Казанского направления МЖД начали курсировать по расписанию

Ранее сообщалось о сбое движения на этом направлении, причиной стала незапланированная остановка одной из электричек

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Движение пригородных поездов восстановлено на Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщила пресс-служба МЖД во вторник.

"Железнодорожники ввели в график движение поездов на Казанском направлении Московской железной дороги. В настоящее время электрички отправляются в рейсы и следуют по маршруту по расписанию", - говорится в сообщении.

Сбой на этом направлении произошел утром во вторник. Причиной стала незапланированная остановка одной из электричек, пояснили в пресс-службе МЖД.

В компании принесли извинения пассажирам за неудобства.
 

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