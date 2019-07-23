"Ъ": Москва закупит более 900 км гранитного бордюра

МОСКВА, 23 июля./ТАСС/, Столичные власти закупят свыше 940 км бордюра из гранита на сумму почти 3 млрд рублей. Об этом сообщает во вторник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на четыре тендера ГБУ "Автомобильные дороги".

Как отмечает издание, 11 июля ГБУ "Автомобильные дороги" объявило четыре конкурса на поставку в столицу гранитного бордюра. Большая часть заказов пришлась на бордюры марки ГП-1 размером 300х150 мм. Планируется поставить 870 погонных км таких ограждений общей стоимостью 2,2 млрд рублей.

Также, в столице появятся ограждения из "криволинейного" гранита размером 300х300 мм. Столица получит 6 погонных км такого бордюра.

Всего, по данным газеты, за последнюю пятилетку Москва приобрела ограждения почти на 13 млрд рублей. Столица уже закупала бордюры в марте 2019 года на 1,7 млрд рублей, в июне - на 658 млн рублей. Как сообщает "Коммерсантъ", в столичном комплексе городского хозяйства 22 июля не ответили на запрос издания зачем городу столько гранита.