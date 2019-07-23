Детский омбудсмен Москвы призвал регионы совместно проверить палаточные городки в РФ

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович после трагедии на базе отдыха "Холдоми" в Хабаровском крае призвал всех причастных к организации детского отдыха в РФ проверить на безопасность места отдыха, уделив особое внимание палаточным городкам. Об этом он сообщил во вторник ТАСС.

"Столичные комиссии регулярно выезжают в лагеря и базы отдыха, находящиеся в других регионах РФ, чтобы проверить условия пребывания детей из Москвы, но серьезную опасность представляют места, о которых мы не знаем, так называемый темный сегмент. И происшествие в Хабаровском крае - это для всех серьезный сигнал к тому, чтобы объединиться. В Москве контроль за детским отдыхом, включая палаточные лагеря, будет ужесточен, будут дополнительные проверки, но я обращаюсь к моим коллегам из других регионов: если они знают о таком лагере у себя в городе, нам об этом сообщить, чтобы его дополнительно проверили", - сказал Бунимович.

По его словам, нужно полностью пересмотреть отношение к летнему отдыху и каникулам детей. "В школьное время ребята часть дня проводят в образовательном учреждении, есть масса точных инструкций и, если ребенок вдруг во время урока куда-то вышел, это целое ЧП. А летом - у нас самые длинные в мире каникулы - ни одна семья не может в течение всех трех месяцев находиться с ребенком и контролировать его", - подчеркнул Бунимович.

Также у омбудсмена вызывает озабоченность квалификация работников частных фирм, которые занимаются организацией детского отдыха. "Учителя и врачи сертифицированных учреждений, которые функционируют за счет города, много лет учились, прежде чем освоить свою профессию. А сотрудники некоторых компаний либо вообще не проходили обучение и не имеют к этому отношение, либо прошли краткосрочные курсы в течение двух недель", - подчеркнул собеседник агентства.

Сообщение о пожаре в палаточном лагере на базе отдыха "Холдоми" в Хабаровском крае поступило вечером в понедельник. Погиб один ребенок и еще четыре получили травмы, трое из них находятся в реанимации. Также незначительные травмы получили пятеро взрослых. Площадь возгорания составила 2,4 тыс. кв. метров: из 26 палаток 20 сгорели, шесть были повреждены. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности") и по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей").