Уличные переходы около Киевского вокзала в Москве оборудуют навесами

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел во вторник ход работ по комплексному благоустройству территорий, прилегающих к Киевскому вокзалу. По его словам, по завершении работ здесь будет создан один из самых комфортных и современных транспортно-пересадочных узлов и появятся уличные переходы, защищенные навесами.

"В предыдущие годы мы вместе с РЖД реставрировали и ремонтировали сам вокзал, перроны, занимались обслуживанием пассажиров, безопасностью, отремонтировали все станции метро, которые здесь находятся. Сейчас приступили к следующему этапу: благоустройству и наведению порядка вокруг вокзала. Что мы делаем: увеличиваем на 30% объем парковок для такси, на 20% - объем для автобусов, очень важно, чтобы было комфортное пространство для пешеходов, поэтому связки между железнодорожным вокзалом, метрополитеном и пешеходным мостом через Москву-реку будут накрыты уникальным навесом и будут обеспечивать комфортный переход в любое время года", - сказал мэр.

По его словам, всего будет организовано два уличных перехода по принципу "сухие ноги", защищающие пассажиров от дождя и снега. Первый будет располагаться в проезде между вокзалом и ТЦ "Европейский", рядом с ним установят 9 станций для зарядки электробусов. Часть проезда будет превращена в пешеходный бульвар со скамейками и павильонами кафе. Второй - свяжет вокзал с пешеходным мостом Богдана Хмельницкого.

По словам Собянина, проект благоустройства пространства у Киевского вокзала является частью системного проекта по приведению в порядок московских вокзалов и привокзальных площадей. В этой сфере проводится огромная работа, начиная с ликвидации нецивилизованной торговли и заканчивая научной реставрацией вокзалов, многие из которых являются памятниками архитектуры.

"На Киевском вокзале сходятся сразу несколько транспортных коммуникаций: здесь три станции метрополитена, сюда прибывают поезда дальнего следования, пригородные электрички, большое количество наземного городского транспорта. В целом в сутки здесь бывает около 200 тыс. человек", - добавил мэр.

Работы по благоустройству территорий, прилегающих к Киевскому вокзалу, начались в апреле 2019 года. Работы идут в квартале, ограниченном путями железной дороги, набережной Москвы-реки, Большой Дорогомиловской улицей, Кутузовским проспектом и Третьим транспортным кольцом. Всего будет благоустроено 19 улиц, переулков и площадей. Общая площадь благоустраиваемых территорий составляет 47,5 га, протяженность улиц - 18 км. Работы по благоустройству территории планируется завершить до 1 сентября 2019 года.