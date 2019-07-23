Интерактивные выставки "Город великих людей" открылись в столичных МФЦ

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Москвичи смогут увидеть интерактивные выставки в 20 центрах госуслуг "Мои документы" ежедневно с 08:00 до 20:00 мск. Открытие культурно-просветительского проекта "Город великих людей" состоялось во вторник во флагманском офисе на Новоясеневском проспекте, сообщила во вторник пресс-служба центров госуслуг "Мои документы" Москвы.

"Сегодня в двадцати центрах госуслуг "Мои документы" в разных районах столицы начал работу выставочный культурно-просветительский проект "Город великих людей". Официальное открытие проекта состоялось во флагманском офисе "Мои Документы" на Новоясеневском проспекте. Выставки в центрах госуслуг будут открыты для посещения постоянно в часы работы офисов "Мои документы". Центры госуслуг открыты с 8:00 до 20:00. Флагманские офисы и Дворец госуслуг - с 10:00 до 22:00 мск", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что экспозиция познакомит посетителей центров госуслуг с итогами акции "Москва - с заботой об истории", в рамках которой жители столицы с апреля 2019 года принесли более 4 тыс. свидетельств военных лет в офисы МФЦ. Посетители выставки увидят документы, письма, телеграммы, фотографии и личные дневники времен Великой Отечественной войны из семейных архивов простых москвичей.

"Дебютная экспозиция проекта "Город великих людей" не только рассказывает о вкладе жителей столицы в развитие человеческой цивилизации и культуры, но и увеличивает количество выставочных пространств в Москве на 4,5%. Главная цель проекта - сделать историю и культуру доступнее для горожан. Столичные центры госуслуг ежедневно посещают тысячи москвичей. Теперь они смогут совместить будничные дела и заботы с осмотром выставки", - поясняется в сообщении.

Организаторами проекта является Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы совместно с Главархивом и центром госуслуг "Мои документы".

Экспонаты во флагманских офисах

Во флагманских офисах можно увидеть инсталляцию, посвященную 90-летию со дня рождения футбольного вратаря Льва Яшина (первый вратарь в истории советского футбола, сыгравший сто "сухих" матчей, и единственный в истории футбола вратарь, удостоенный награды "Золотой мяч"). Он первым из вратарей стал играть на выходах, а также за пределами штрафной площади, как полевой игрок. Представленный на выставке экспонат состоит из видеоролика и интерактивной игры, в которой посетители смогут попробовать себя в роли вратаря.

Также москвичи смогут посмотреть на интерактивный макет ракеты Р-7 (первая советская межконтинентальная баллистическая ракета, разработанная под руководством Сергея Королева). Ракету назвали "великолепной семеркой" и именно она вывела на орбиту первый искусственный спутник Земли, подняла в космос "Восток" Юрия Гагарина. Анимационный ролик покажет кадры хроники и расскажет о фактах из жизни Королева.

Кроме того, гости выставки увидят инсталляцию "Майя Плисецкая", которая представлена в виде изящной фигуры танцовщицы. Девушка протягивает руку посетителю. "Коснитесь ее ладони, и она словно сойдет с пьедестала и закружит вас в танце. А короткий ролик на экране расскажет о детстве балерины, ее театральных ролях и мировом признании", - отмечается в сообщении.