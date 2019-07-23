Выборы в Мосгордуму. Памфилова встретилась с кандидатами в депутаты

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова во вторник провела встречу с так называемыми независимыми кандидатами на выборы в депутаты Мосгордумы, которые пройдут в единый день голосования 8 сентября.

Встреча продлилась более трех часов. На мероприятии присутствовало более 20 кандидатов, в том числе Сергей Митрохин, Илья Яшин, Иван Жданов, Любовь Соболь, Геннадий и Дмитрий Гудковы. В ходе встречи они описали проблемы, с которыми столкнулись на этапе проверки подписей, а также попросили главу ЦИК зарегистрировать всех кандидатов на предстоящие выборы в столичный парламент.

Митинги не влияют на решения ЦИК

В начале встречи Памфилова заявила, что прошедший в субботу оппозиционный митинг в поддержку регистрации кандидатов никак не повлиял на взаимодействие кандидатов и принятие решений Центризбиркомом.

"Митинги здесь ни при чем, это ваше право [участвовать в митингах], я в свое время как правозащитник немало сделала, чтобы у людей было право ходить на митинги. Я приветствую это право, люди должны уметь защищать свои права", - сказала она.

Илья Яшин в ходе встречи заявил, что графологическая экспертиза по проверке его подписей была скомпрометирована. "К нам подход таков: если 10% подписей бракованы - снимают с выборов. Почему нет такого подхода к графологам? Если 40% в экспертизе опровергнуто и доказано, что это фейк, значит, вся графологическая экспертиза никуда не годится и должна быть отменена", - отметил Яшин.

В свою очередь Памфилова подчеркнула, что решение по поводу достоверности подписей за кандидатов на выборах принимает избирательная комиссия, а не графологи. "Если у вас возникают сомнения, если не обоснованы, если недостаточно аргументов, то мы имеем возможность дополнительно запросить их у МВД", - пояснила она.

Некоторые кандидаты выразили недовольство работой председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова и попросили снять его с должности. При этом Памфилова напомнила кандидатам, что ЦИК не имеет права увольнять главу региональной избирательной комиссии.

"Вы же знаете, как формируется комиссия - половину предлагает мэр, а половину - заксобрание. И это всегда предмет компромисса, а назначать и снимать у нас вообще нет прав. Мы можем только выразить недоверие", - уточнила глава ЦИК.

Жалобы должны идти в Мосгоризбирком

Памфилова на встрече пояснила кандидатам, что они имеют право обжаловать решения избирательных комиссий по вопросу их регистрации на выборы, прежде всего это необходимо делать через Мосгоризбирком. При этом она обратила внимание, что жалобы пока рано подавать в Центризбирком.

"Целесообразно их подавать [в ЦИК] после того, как пройдете комиссию Мосгоризбиркома. Если комиссия Мосгоризбиркома отказывает, вы нам официально подаете [жалобу], мы смотрим все основания и тщательно, специальным образом будем изучать, насколько это [отказ в регистрации] целесообразно, обоснованно", - пояснила председатель Центризбиркома.

Она также уточнила, что незарегистрированные кандидаты могут подавать обращения в суд.

Кроме того, Памфилова попросила Мосгоризбирком допустить представителей ЦИК на заседания горизбиркома, где будут рассматриваться жалобы не допущенных до выборов в Мосгордуму кандидатов. Впоследствии Горбунов пригласил членов Центризбиркома к участию в подобных заседаниях.

При этом Памфилова ответила на просьбу о регистрации всех кандидатов на предстоящие выборы в Мосгордуму. "Вы просите зарегистрировать всех. Это по нынешнему закону невозможно", - уточнила глава ЦИК, добавив, что в случае сомнений при проверке подписей Мосгоризбирком должен трактовать решение о допуске к выборам в пользу кандидата.

Предложения по изменению законодательства

Памфилова считает возможным вернуть в практику избирательных кампаний залог как форму поддержки выдвижения кандидатов на выборы. Он существовал в России до 2009 года наравне с институтом сбора подписей избирателей в поддержку кандидатов, однако потом был отменен.

"Вернуть избирательный залог, реформировать систему сбора и проверки подписей [избирателей в поддержку кандидатов] и так далее. Вот на нескольких листах эти предложения подготовлены. Я надеюсь, что эта наша работа была не зря, что в конце концов законодатель нас услышит", - заключила Памфилова.

Она выразила надежду, что выборы в Мосгордуму дадут еще больше поводов и аргументов для внесения существенных корректировок в законодательство.

"По действующему законодательству - оно может нравиться, не нравиться. Думаете, мне оно нравится? Да если бы нравилось, вот я четвертый год работаю, мы столько раз об него [законодательство] спотыкались", - сказала Памфилова.

По ее словам, Центризбирком продолжит работу над изменением законодательства, в том числе, по муниципальному фильтру.

Встреча с избирателями и кандидат "Паук"

Ближе к концу мероприятия кандидаты в депутаты пригласили Памфилову на встречу с избирателями 27 июля, однако она отказалась от такого предложения.

"Если нужно, я готова встречаться с людьми, но не в этот период и не в таком формате. Я всегда встречаюсь с людьми, если есть возможность: с партиями, с политиками, общественными организациями. Но в данном случае считаю, что это провокация", - ответила на предложение кандидатов Памфилова.

Глава ЦИК также выразила сожаление, что лидер группы "Коррозия металла" Сергей Троицкий по прозвищу "Паук" был снят с выборов в Мосгордуму. "Я, например, очень люблю русский рок, почему, например, [избранному народному депутату Верховной рады Украины Святославу] Вакарчуку можно, а Троицкому нельзя", - возмутилась Памфилова.

Ряд кандидатов, позиционирующих себя как независимые, 14 июля инициировали несогласованную акцию протеста в центре Москвы с требованиями допустить их к выборам. Впоследствии председатель Центризбиркома сообщила о готовности встретиться с ними после 22 июля. В свою очередь кандидаты выразили желание провести встречу с Памфиловой 16 июля, так как в этот день должны были пройти итоговые заседания окружных избирательных комиссий по регистрации на выборы. Поскольку Памфилова в тот момент находилась на больничном, встречу с кандидатами провел ее заместитель Николай Булаев, в ней приняли участие в том числе представители "Яблока" Сергей Митрохин и Кирилл Гончаров.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, из них 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 57 кандидатам, из них от партий 18 кандидатам и 39 самовыдвиженцам. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: от КПРФ - 44 кандидата, от ЛДПР - 45 кандидатов и от партии "Справедливая Россия" - 40 кандидатов. Также зарегистрированы кандидаты от партий "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.