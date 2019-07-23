Прием заявок на участие в электронном голосовании на выборах в Мосгордуму стартует 24 июля

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Прием заявок на участие в электронном голосовании на выборах депутатов в Московскую городскую думу седьмого созыва начинается в среду, 24 июля. Эксперимент по электронному голосованию будет проведен в избирательных округах № 1 (Зеленоград), № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и № 30 (Чертаново Центральное и Южное). Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Чтобы проголосовать онлайн, необходимо подать заявление через личный кабинет на портале mos.ru до 4 сентября включительно. Для этого нужно убедиться, что все данные в личном кабинете указаны, а учетная запись заполнена и подтверждена (это можно сделать в любом центре госуслуг "Мои документы" при наличии паспорта). В профиле должны быть указаны подтвержденные паспортные данные, адрес, СНИЛС и номер мобильного телефона.

В онлайн-голосовании могут принять участие все москвичи старше 18 лет, зарегистрированные по месту жительства в одном из трех избирательных округов. При желании можно проголосовать привычным способом, достаточно просто прийти на избирательный участок лично. Подавать заявку для этого не нужно. Если вы подали заявку на электронные выборы, но потом передумали, до 4 сентября можно отозвать заявление.

Программное обеспечение было разработано столичным департаментом информационных технологий в соответствии с требованиями Мосгоризбиркома. В основе системы - технология блокчейна. Электронный бюллетень будет храниться в блокчейн-системе, к которой подключено множество пользователей.

Электронный бюллетень для голосования аналогичен бумажному. На процедуру голосования отводится 15 минут, за которые избиратель должен поставить знак напротив одного из кандидатов. Информация о бюллетене не остается ни в браузере пользователя, ни на сервере администратора, что позволяет сохранить тайну голосования. Результат сразу отправляется в блокчейн-систему, в которой также проходит подсчет голосов.

Выборы депутатов в столичный парламент назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, из них от партий 171 кандидат и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 57 кандидатам, из них от партий 18 кандидатов и 39 самовыдвиженцев. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: от КПРФ - 44 кандидата, от ЛДПР - 45 кандидатов и от партии "Справедливая Россия" - 40 кандидатов. Также зарегистрированы кандидаты от партий "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.