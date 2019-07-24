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В Москве в среду ожидаются дождь, облачная погода и до 23 градусов тепла

В Московском регионе объявлен желтый уровень опасности

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Облачная погода, дождь местами с грозой и до плюс 23 градусов ожидаются в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 21-23 градусов тепла. В ночь на четверг она может опуститься до плюс 15 градусов. В связи с дождем и грозой в Московском регионе 24 июля объявлен желтый уровень опасности.

Ветер восточный, 5-10 м/с, при грозе с порывами до 15 м/ с. Атмосферное давление составит около 745 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах 19-24 градусов тепла. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до плюс 12 градусов.

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