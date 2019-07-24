Православные храмы построят на четырех кладбищах Новой Москвы

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Московский Патриархат планирует построить православные храмы на четырех кладбищах в Новой Москве, Градостроительно-земельная комиссия города одобрила передачу земли для этого, сообщила в среду пресс-служба Комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

"Градостроительно-земельная комиссия города Москвы, возглавляемая мэром столицы Сергеем Собяниным, на заседании 18 июля 2019 года согласилась с предоставлением земельных участков на территории кладбищ: Хованского северного, Николо-Хованского, Девятского (все - НАО), Троицкого (ТАО) для проектирования и строительства православных храмов", - говорится в сообщении.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, слова которой цитируются в сообщении, площадь храмовых комплексов будет составлять 240-300 кв. м, они будут достигать в высоту до 50 м.