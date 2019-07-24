В Росреестре сообщили, что москвичи в среднем незаконно присваивают около пяти соток земли

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Управление Росреестра по Москве с начала по июнь 2019 года зафиксировало 24 случая незаконного присвоения земли. В среднем физические лица самовольно занимали 525 кв. м, сообщила пресс-служба столичного управления.

"24 нарушения по части самовольного занятия земельных участков. Данный показатель на 71% превышает количество аналогичных нарушений, выявленных в 2018 году, когда с января по июнь было зафиксировано 14 таких нарушений. При этом, если в 2018 году средняя площадь самовольно занятого земельного участка составляла около 250 кв. м, в 2019 она увеличилась в два раза - до 525 кв. м", - говорится в сообщении.

В учреждении напомнили, что за самовольный захват земли грозит штраф от 5 тыс. рублей. Если же кадастровая стоимость участка известна, то штраф составит 1-1,5% кадастровой стоимости пропорционально площади занятой части земли.

Всего специалисты столичного управления зафиксировали 149 нарушений земельного законодательства физическими лицами в январе-июне 2019 года.