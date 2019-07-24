До 29 градусов тепла ожидается в Москве к концу недели

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Температура воздуха в Москве 26 и 27 июля достигнет 26-29 градусов, сообщила ТАСС в среду главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

"Пока у нас воздушные массы теплые, плюс над северо-западом Европы установится антициклон, который тоже окажет на нас влияние. Ближе к выходным его гребень будет ориентирован в центр России, это как раз обеспечит высокую летнюю температуру, которую все ждут", - сказала она.

26 июля ожидается 26-28 градусов и небольшой дождь. 27 июля воздух прогреется до 27-29 градусов, местами также возможен небольшой дождь, добавила Макарова.

Специалист Гидрометцентра отметила, что в столице ожидается понижение температуры до 13-18 градусов 29 июля.

"После жары [26-27 июля] будет резкое изменение направления воздушных потоков, появится циклон, который будет идти из Арктики <...> Этот новый мощный циклон будет способствовать поступлению более холодного воздуха. Температура понизится где-то на 8-10 градусов", - сообщила Макарова.

28 июля температура снизится до 18-23 градусов, а 29 июля - до 13-18, что на 6 градусов ниже нормы. "Как долго продержится такая погода, непонятно. По крайней мере, первая половина недели будет прохладной", - отметила собеседница агентства.