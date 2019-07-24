День гамбургера отметят 27 июля в московском Парке Горького

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Музыкально-гастрономический фестиваль" Бургер фест" пройдет в столичном Парке Горького 27 июля, на площадке мероприятия будут работать 30 ресторанных шале. Об этом в среду сообщили организаторы мероприятия.

"27 июля 2019 года, в Международный день гамбургера, в Парке Горького состоится первый тематический фестиваль - "Бургер фест". Праздник посвящен знаменитому на весь мир горячему бутерброду из булочки, мясной котлеты, овощей и соуса. На фестивале гостей ждут бургеры на любой вкус - от признанных кулинарных хитов гигантов российского и мирового фастфуда до необычных авторских версий этого блюда - и грандиозный концерт с участием DJ Smash, Artik & Asti, Mот, Maruv и других знаменитостей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что площадка праздника развернется на Пушкинской набережной в парке и будет работать с 11:00 до 22:00.

"Посетителей ждет самый широкий выбор бургеров: с креветками, с мраморной говядиной, со свиными и говяжьими котлетами, мексиканские с маринованной курицей и соусом сальса, а также бургеры на основе паровых корейских булочек с экзотическими начинками", - отмечается в сообщении.