В деревне Смурфиков "Острова мечты" закончена установка всех аттракционов

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Монтаж аттракционов в тематической зоне "Деревня Смурфиков" парка развлечений "Остров мечты" полностью закончен, сообщается в среду в пресс-релизе парка.

"Установка аттракционов в тематической зоне началась еще в марте, сейчас завершается монтаж пятого аттракциона. Значительная часть уже прошла пуско-наладочные работы. В течение июля - августа планируется закончить работы по внутренней отделке помещений и тематизации "Деревни", включая фасады, интерьеры, малые архитектурные формы и навигацию", - приводятся в пресс-релизе слова технического директора парка Ивана Шоля.

По словам Шоля, зона "Деревня Смурфиков" является самой зеленой и тихой в парке развлечений. Она рассчитана на детскую аудиторию, все аттракционы здесь довольно спокойные и доступны детям ростом от 1 - 1,1 метра.

От также рассказал, что аттракцион "Башня Гаргамеля", небольшая башня падения, сейчас находится на этапе внутренних отделочных работ. "Здесь мы создаем фантазийный мир злого волшебника Гаргамеля, который пытается уничтожить Смурфиков. Наши юные гости будут сражаться, чтобы выполнить главную задачу - спасти Смурфиков", - добавил Шоль. Также в парке установлены карусели "Сумасшедшее изобретение Мастера", "Поющая карусель", "Полет с аистами" и колесо обозрения "Ветряная мельница Смурфика-фермера".

"Деревня Смурфиков" − тематическая зона в центральной части парка развлечений "Остров мечты", которая занимает около 3,5 тысяч кв. м. Она включает в себя 5 аттракционов, детскую игровую площадку, кафе "Сладости от Смурфетты", киоски со Смурфной ватой, сувенирный магазин "Дом Папы Смурфа". Кроме того, юные гости смогут посетить домик Смурфетты и заглянуть в окно мастерской главного изобретателя в Деревне Смурфов.

Смурфики - популярные во всем мире персонажи комиксов и мультфильмов. В 2018 году Смурфики отметили свой 60-летний юбилей