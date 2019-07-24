Однокомнатные квартиры на Соколе сдаются в Москве быстрее всего

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Быстрее всего в Москве сдаются в аренду недорогие однокомнатные квартиры на Соколе. Об этом говорится в сообщении сервиса "Яндекс. Недвижимость".

"Быстрее всего в Москве снимают недорогие, за 25 000-30 000 рублей, "однушки" на Соколе. Чтобы сдать такую квартиру, нужно всего два дня. В Москве 18 районов, где можно сдать недорогую однокомнатную квартиру всего за неделю. В их числе Донской, Даниловский, Сокольники, Лефортово и Басманный",- говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что спросом пользуются "однушки" на востоке Москвы, а также "двушки" в Марьиной Роще.

По данным сервиса, однокомнатные квартиры являются самым востребованным типом съемного жилья в столице. Их арендуют в среднем за 14 дней с момента публикации объявления. Двухкомнатные квартиры уходят из экспозиции в среднем за 20 дней, трехкомнатные - за 35.

Чем выше стоимость аренды, тем дольше потребуется времени на то, чтобы сдать жилье. По оценкам сервиса, повышение цены на 5000 рублей приводит к двум дополнительным дням ожидания сдачи.

"Дольше всего будут ждать квартиросъемщиков "трешки" за 60 000-65 000 рублей в месяц в Фили-Давыдково - в среднем 238 дней. Чуть меньше, 228 дней, нужно, чтобы сдать "однушку" за 40 000-45 000 рублей в районе Москворечье-Сабурово, хотя недорогие квартиры, до 30 000 рублей, находят там жильцов в среднем за пять дней",- говорится в сообщении.

В нем также указано, что анализ проводился на основе данных о сроке жизни объявлений на сервисе за год.