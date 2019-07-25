Более 60 тыс. консультаций получили предприниматели в московских центрах услуг для бизнеса

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Московские предприниматели за первое полугодие 2019 года получили в центрах услуг для бизнеса свыше 60 тыс. бесплатных консультаций по вопросам открытия и ведения своего дела в столице. Самыми популярными темами стали меры городской поддержки, бухгалтерский учет и налогообложение, сообщила ТАСС в четверг заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"За полгода предоставлено больше 60 тыс. консультаций. 16% предпринимателей интересовались образовательными, финансовыми и имущественными программами поддержки. 14,5% - вопросами налогового и бухгалтерского учета. Еще 12,5% обратившихся - участием в городских мероприятиях для бизнеса", - сказала Сергунина.

Она напомнила, что в 2018 году предприниматели получили в центрах услуг для бизнеса свыше 100 тыс. консультаций.

В Москве действуют 15 центров услуг для бизнеса, они расположены во всех округах города. В любом из центров предприниматели могут бесплатно получить консультацию по созданию и ведению своего дела, в режиме одного окна узнать обо всех действующих мерах городской поддержки. В частности, представители бизнеса могут получить помощь в подготовке документов для регистрации компании или ИП, подбору помещения, получить консультации по вопросам трудового и гражданского законодательства, а также в области государственных закупок.