В Москве пройдут салюты в честь 75-летия освобождения европейских городов

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Более 17 праздничных салютов в честь 75-летия освобождения европейских городов от немецко-фашистских захватчиков пройдут в Москве в 2019-2020 годах. Об этом сообщается в четверг на сайте мэра и правительства столицы.

"В этом и следующем году европейские города отмечают 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В честь этого Минобороны России организовывает 17 праздничных салютов на Поклонной горе. Все запуски проводятся в 22:00", - говорится в сообщении.

Летом салюты пройдут в честь освобождения Бреста (28 июля), Каунаса (1 августа), Кишинева (24 августа) и Бухареста (31 августа). Осенью Москва поздравит Таллин (22 сентября), Ригу (13 октября) и Белград (20 октября).

В 2020 году столица отметит освобождение Варшавы (17 января), Будапешта (13 февраля), Братиславы (4 апреля), Вены (13 апреля), Берлина (2 мая) и Праги (9 мая).

Ранее в Москве уже прошли праздничные салюты по случаю освобождения Одессы (10 апреля), Севастополя (10 мая), Минска (3 июля) и Вильнюса (13 июля).