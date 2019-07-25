Московский проект храма со стеклянной стеной победил в конкурсе религиозной архитектуры

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Проект храма священномученика Игнатия Богоносца на Верейской улице, в котором одна стена будет стеклянной, стал победителем международного конкурса религиозной архитектуры Faith & Form Awards. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Москомархитектуры.

"Религиозные сооружения всегда были чрезвычайно прогрессивными зданиями в плане архитектуры, инженерных достижений, искусства и отражали достижения своей эпохи. Я рад, что эта традиция продолжается, и в Москве появится храм, который отвечает духу времени и предлагает очень интересные решения. Проект уже отмечен в профессиональной среде, став победителем международного конкурса религиозной архитектуры Faith & Form Awards в номинации Unbuilt Work", - приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Храм сможет вместить 500 человек. Его прообразом стала церковь Спаса Преображения XIV века на Ильине улице в Великом Новгороде. Разработчики проекта - архитектурные бюро "Архитекторы А.Р.Е.А.Л." и Archpoint. Стеклянная стена позволит прихожанам видеть пейзаж долины реки Сетунь.

Согласно данным сайта премии, комиссия должна была определить победителей в конце июля, полный список будет представлен в декабрьском выпуске профильного журнала.

Faith & Form Awards была учреждена в 1978 году в США, чтобы отмечать лучшие архитектурные, ландшафтные, дизайнерские и художественные проекты, связанные с религией. Конкурс проводит одноименный и Американский институт архитекторов.