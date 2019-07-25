Выставку портретов пассажиров метро Москвы откроют в павильоне МЦД у Киевского вокзала

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Экспозицию портретов пассажиров московского метро, пригородных поездов и наземного транспорта столицы, Санкт-Петербурга, Казани и других городов откроют 27 июля в павильоне Московских центральных диаметров (МЦД), расположенном у Киевского вокзала. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

"27 июля в 13:00 в павильоне МЦД мы открываем уникальную выставку, где гости павильона смогут увидеть более 220 портретов пассажиров метро, электричек и общественного наземного транспорта Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска и даже Пекина и Рима. Выставка в павильоне будет виртуальной, работы 12 художников проекта Art of Metro будут представлены в форме интерактивной инсталляции. Гости павильона не только увидят готовые работы, но и станут свидетелями создания новых портретов", - говорится в сообщении.

В этот же день с 13:00 до 16:00 мск художники в павильоне будут рисовать посетителей. Потом свои изображения можно будет найти в альбоме на странице МЦД в "ВКонтакте", отмечается в сообщении. Выставка будет работать до 11 августа, вход на нее бесплатный.

Проект Art of Metro придумал художник-аниматор, дизайнер Максим Шаговиков, он существует с 2013 года. Художники рисуют на скорую руку случайных пассажиров, например, засыпающего на ходу студента, пожилого мужчину с газетой, влюбленную пару или ребенка с родителями.

О проекте МЦД

Московские центральные диаметры - начатый в 2018 году транспортный проект, в котором участвуют правительство Москвы, ОАО "РЖД", правительство Московской области, Министерство транспорта РФ и ГУП "Московский метрополитен". Оператором перевозок на первых двух диаметрах будет АО "Центральная пригородная пассажирская компания". Диаметры станут новым видом транспорта, который объединит формат пригородных электричек и метрополитена, создав фактически систему наземного метро.

Проект Московских центральных диаметров подразумевает запуск пяти линий: первые два диаметра - МЦД-1 Одинцово - Лобня и МЦД-2 Нахабино - Подольск. Затем планируется запустить МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 - от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 от Пушкино до Домодедово. В ходе проектирования маршруты трех последних диаметров могут быть изменены. По подсчету экспертов реализация проекта МЦД разгрузит всю транспортную инфраструктуру столицы на 10-12%.