"Сухой" фонтан и скульптуры появятся около Дворца водных видов спорта в Москве

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Прилегающая к Дворцу водных видов спорта в московских "Лужниках" территория будет благоустроена, здесь появится "сухой" фонтан, скульптурные композиции и стилизованные лавочки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

"Малые архитектурные формы площади вокруг здания выполнят в духе стилизации под советский уличный дизайн середины XX века. У центрального входа со стороны станции метро "Воробьевы горы" планируется установить скульптурную композицию из цветной металлической проволоки в виде трех фигур пловцов, а также сделать "сухой" фонтан", - привела пресс-служба слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Большой светомузыкальный фонтан будет подсвечиваться разными цветами, а струи бить на разную высоту. По двум сторонам от фонтана высадят кусты сирени. Концепцию благоустройства разработало бюро UNK project, которое занимается реконструкцией непосредственно самого Дворца водных видов спорта.

Ранее мэр Сергей Собянин сообщал, что Дворец водных видов спорта откроется в "Лужниках" осенью.