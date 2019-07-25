Суд перенес рассмотрение иска о взыскании с МОЭК 1,3 трлн рублей

МОСКВА, 25 июля. /корр. ТАСС Ангелина Корзун/. Арбитражный суд города Москвы перенес на 25 сентября рассмотрение иска ООО "РСУ Жилпромсервис" к ПАО "МОЭК" о взыскании 1,3 трлн рублей в связи с нарушением энергетической компанией условий договора о горячем водоснабжении в 2018 году. Причиной переноса рассмотрения дела стало отсутствие в материалах оригинала договора, на который ссылался истец в требованиях, передает в четверг корреспондент ТАСС из зала судебного заседания.

"Суд переносит дату судебного заседания на 25 сентября", - сказала судья.

Генеральный директор управляющей компании Игорь Хорошилов пояснил ТАСС, что, согласно условиям договора, температура подачи воды должна была быть 75 градусов Цельсия, однако температура подачи горячего водоснабжения в течение двух расчетных периодов с 01.11.2018 года по 30.11.2018 года и с 01.12.2018 года по 31.12.2018 года составила менее 55 градусов Цельсия, что нарушало соглашение. Исходя из этого истец требует взыскать штрафные санкции в размере стопроцентного объема двухгодового общего максимального потребления горячего водоснабжения (свыше 1,3 трлн рублей).

Представитель ответчика в зале судебного заседания ссылалась на отсутствие данного договора. "Нам не поступал этот договор, мы его не подписывали и не рассматривали", - сказал представитель ответчика.

Начальник управления по связям с общественностью и СМИ ПАО "МОЭК" Дмитрий Филатов добавил, что компания поставляла воду температурой около 63 градусов, что является оптимальным с точки зрения безопасности. "Согласно СанПиНу, температура горячей воды в точке разбора (кран горячей воды) не должна быть ниже 60 градусов и выше 75. Ниже 60 - начинают размножаться различные бактерии, выше 75 нельзя, чтобы люди не ошпарились. При этом 75 никто не поставляет. Мы обычно поставляем 62-63. Просто есть риски ошпариться", - сказал ТАСС Филатов.

Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК, входит в "Газпром энергохолдинг") - единая теплоснабжающая организация Москвы, обеспечивающая централизованное отопление и горячее водоснабжение в зоне действия ТЭЦ "Мосэнерго", собственных источников теплоснабжения, а также других объектов тепловой генерации, за исключением небольших локальных районов теплоснабжения от изолированных ведомственных и корпоративных тепловых источников.