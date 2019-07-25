Собянин осмотрел ход строительства станции БКЛ "Карамышевская"

МОСКВА. 25 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг ознакомился с ходом строительства станции метро "Карамышевская" Большой кольцевой линии, а также моста через шлюз номер 9 Канала имени Москвы в Нижних Мневниках.

"В Нижних Мневниках сошлись два больших транспортных проекта Москвы - это строительство Северо-Западной хорды и Большой кольцевой линии метро", - сказал Собянин.

По его словам, основная дорожная часть СЗХ в прошлом году была закончена. "Осталась узкая горловина - Карамышевский шлюзовой мост (соединяет улицы Народного ополчения и Нижние Мневники), который, конечно, по своей пропускной способности не обеспечивает движение, поэтому пришлось принять решение о строительстве нового балочного моста", - отметил мэр Москвы.

Он рассказал, что в настоящее время строительство и станции "Карамышевская", и нового моста через шлюз находится в активной стадии. "Оба проекта должны быть сданы в 2020-2021 годах, и это, конечно, серьезно улучшит транспортную ситуацию в этом районе, связав западные и северные районы Москвы", - добавил мэр.

О строительстве

Строительство западного участка БКЛ метро протяженностью 9 км от станции "Хорошевская" до станции "Можайская" было начато в 2018 году. Он также будет включать в себя станции "Улица Народного Ополчения", "Карамышевская" и "Мневники".

Строительство участка "Хорошевская" - "Карамышевская" планируется завершить в 2020 году, "Карамышевская" - "Можайская" - в 2021 году.

В настоящее время завершена проходка левого перегонного тоннеля от станции "Карамышевская" до станции "Улица Народного Ополчения". Старт проходки двухпутного перегонного тоннеля от станции "Карамышевская" в сторону станции "Мневники" запланирован на сентябрь.

Будущая станция "Карамышевская" расположена в северной части Мневниковской поймы. Станция мелкого заложения сооружается на глубине порядка 25 м, два подземных вестибюля будут выходить к перспективной жилой и общественной застройке.

Кроме того, рассматривается возможность строительства канатной дороги, которая соединит территорию Национального космического центра (НПЦ имени Хруничева) с Мневниковской поймой и строящейся станцией метро "Карамышевская".

Длина балочного моста через шлюз составит 600 м, с подходами - 1,4 км.

Старый шлюзовой Карамышевский мост, расположенный в 200 м от нового искусственного сооружения, сохранится и будет использоваться для местных поездок без выезда на транзитную магистраль СЗХ. Сооружение балочного моста является частью проекта строительства участка СЗХ от проспекта Маршала Жукова до Рублевского шоссе. Всего в рамках этого проекта планируется построить 9,2 км новых дорог.