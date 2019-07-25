Власти Москвы выставили на продажу бывшую городскую усадьбу Чернцовой-Варгиных-Барановых

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Бывшая городская усадьба Чернцовой-Варгиных-Барановых постройки начала XIX века выставлена на продажу через электронный аукцион. Победитель аукциона после завершения всех работ сможет открыть в помещении гостиницу, сообщила в четверг пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.

"Выставленный на торги лот является объектом культурного наследия. Победителю предстоит провести масштабные работы по реставрации здания и приспособить его под современное пользование", - говорится в сообщении пресс-службы.

В нем уточняется, что здание усадьбы располагается на Пятницкой улице в центре города. Площадь помещения превышает 1 тыс. кв. м. Заявки на участие принимаются до 16 августа, а сами торги пройдут 22 августа. Начальная цена контракта - 141 млн рублей.

"Бывшая усадьба Чернцовой-Варгиных-Барановых имеет богатую историю. За все время существования усадьбы ее строения многократно перестраивались, менялось ее функциональное назначение. В итоге до сегодняшнего дня здание дошло в плохом состоянии - частично сохранился фундамент и главный фасад. Победителю электронного аукциона предстоит провести масштабные работы по реставрации уцелевших фрагментов здания, соблюдая требования, предусмотренные законодательством по охране объектов культурного наследия", - цитирует пресс-служба главу департамента Геннадия Дегтева.

В сообщении отмечается, что в разные периоды в здании жили: помещица Чернцова, купеческая семья Варгиных. В середине XIX века в усадьбе гостил Лев Толстой, затем здание использовали для своих нужд конный парк "Автопромгорга", также в нем жили рабочие Московского метрополитена.