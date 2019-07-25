Обследование в павильонах "Здоровая Москва" прошли 150 тыс. человек

МОСКВА. 25 июля. /ТАСС/. Павильоны "Здоровая Москва" в парках столицы с начала их работы посетили уже 150 тыс. человек, к концу года число горожан, прошедших в них обследование, может вырасти до полумиллиона, сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин, который осмотрел павильоны в ландшафтном парке Митино на северо-западе города.

"Профилактика заболеваний и диспансерный учет является главным направлением, пожалуй, национального проекта "Здоровье", чтобы повысить продолжительность жизни населения. И, конечно, Москва не должна здесь отставать", - сказал мэр, общаясь с жителями. Он отметил, что москвичи сейчас не очень любят проходить диспансерный учет.

"Во многом это связано с объективными причинами, потому что и сама запись, и сервис, и отношение в поликлиниках требуют определенной настройки", - пояснил Собянин.

По его словам, сейчас в городе максимально расширяются возможности поликлинического обслуживания и проведения диспансерного учета, в том числе путем размещения в парках павильонов "Здоровая Москва".

"Уже 150 тыс. горожан посетили эти павильоны. Я надеюсь, до конца года полмиллиона мы наберем посетителей, это очень много даже для Москвы", - заявил мэр. Жители обратились к мэру с просьбой расширить перечень обследований, проводимых в павильонах "Здоровая Москва".

Собянин отметил, что такой перечень будет расширен. В частности, пациенты с повышенным уровнем глюкозы в крови смогут пройти анализ на определение гликозилированного гемоглобина (позволяет диагностировать наличие сахарного диабета). Кроме того, пациенты в возрасте 18 - 65 лет смогут сдать анализы на определение уровня креатинина в крови (используется для диагностики заболевания почек). Также пациенты в павильонах "Здоровая Москва" смогут сдать анализы крови на гормоны щитовидной железы.

"Здоровая Москва"

Павильоны "Здоровая Москва" представляют собой мобильные модули: 9 больших павильонов 15 на 25 метров, и 37 малых 10 на 15 метров. В 13 парках города рядом с павильонами работают специальные "веранды здоровья" - открытые площадки для проведения мероприятий, посвященных спорту и здоровому образу жизни.

В павильонах "Здоровая Москва" горожане, в частности, могут сдать анализы крови более чем по 20 показателям, сделать электрокардиографию и измерить артериальное давление, определить индекс массы тела на основании веса, роста и объема талии, сделать флюорографию и измерить внутриглазное давление, и пройти другие процедуры.

Большой павильон "Здоровая Москва" был открыт в ландшафтном парке Митино 10 июня 2019 года. За время его работы обследование прошли более 3 тыс. москвичей.