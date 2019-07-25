Около 200 тыс. гостей ожидают на празднике "Московский спорт в "Лужниках"

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Спортивно-развлекательный праздник "Московский спорт в "Лужниках" пройдет в столице 27 июля. Организаторы ожидают около 200 тыс. посетителей, сообщил координатор события Илья Черных на пресс-конференции в ТАСС.

"Праздник, действительно, очень большой и массовый. Каждый из пришедших, я уверен, найдет что-то для себя интересное <...> Как правило, 200 тыс. человек мы ждем на празднике, может быть больше придет", - сказал Черных.

По его словам, посетителям будут доступны порядка 50 различных площадок. "Каждую площадку мы старались сделать по-своему уникальной, чтобы все - даже те люди, которые знают про те же шахматы или настольный теннис - увидели их с какой-то новой стороны и что-то для себя новое подчеркнули", - пояснил координатор.

Ранее сообщалось, что гостям мероприятия будет доступно 500 шахматных столов, 70 столов для настольного тенниса и 50 - для настольного хоккея, а также 12 площадок для игры в бадминтон, 10 - для игр в городки и площадка для сдачи норм ГТО. В турнире по мини-футболу примут участие более 630 команд.