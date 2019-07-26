Ликсутов: количество погибших в ДТП в Москве сократилось почти на 10% с начала года

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Количество погибших в ДТП на дорогах Москвы сократилось на 9,7% за первые шесть месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом ТАСС сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"В первом полугодии количество погибших в ДТП сократилось на 9,7% - это 20 спасенных жизней, в том числе детских. Сегодня Москва - самый безопасный город России, такого результата удалось достичь благодаря нашей совместной работе с УГИБДД Москвы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, с начала года совместно с ГИБДД в Москве реализовано более 200 мероприятий по повышению безопасности на дорогах. В частности, на 105 перекрестках в местах повышенной аварийности изменен режим работы светофоров; в очагах аварийности установлено 62 новых комплекса фотовидеофиксации.

"Также среди мер - организация новых пешеходных переходов и установка дополнительных дорожных знаков, изменение организации дорожного движения и запуск новых выделенных полос - теперь скорая помощь быстрее доезжает к пострадавшим. Важное значение имеет работа службы "Дорожный патруль". Сотрудники оказывают водителям помощь при аварии и следят за состоянием дорожно-транспортной инфраструктуры", - добавил Ликсутов.

Однако основной причиной аварий с пострадавшими, по данным заммэра, остается несоблюдение ПДД, в первую очередь - превышение скорости. Это нарушение играет резко отрицательную роль при ДТП, повышая тяжесть травм.

Ликсутов считает необходимым пересмотреть допустимый порог превышения скорости в 20 км/ч, который действует в настоящее время, "так как за этим вопросом стоит огромное количество человеческих жизней". "Мы напоминаем о необходимости неукоснительно выполнять требования ПДД, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров, быть более внимательными на дорогах", - заключил собеседник агентства.