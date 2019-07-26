Мастер-классы по оказанию первой помощи пройдут в столичных парках 27 и 28 июля

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Столичные врачи проведут мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи в московских парках 27 и 28 июля. Мероприятие пройдет в рамках проекта "Здоровая Москва", сообщается в пятницу на портале мэра и правительства столицы.

"В парках проведут мастер-классы по технике массажа шарфом и оказанию первой медицинской помощи, прочитают лекции о здоровом образе жизни, а также научат танцевать под латиноамериканскую музыку и практикам хатха-йоги. В выходные горожан приглашают на веранды, открытые в рамках проекта "Здоровая Москва". Там проведут занятия, лекции и мастер-классы", - говорится в сообщении.

В зоне отдыха "Мещерское" клинический психолог прочитает лекцию "Душевное/психическое здоровье как новый тренд современности". Слушателей ждут в воскресенье в 19:00. Мастер-класс по функциональному тренингу пройдет в ландшафтном парке "Митино" в субботу в 15:30. Здесь научат, как задействовать все группы мышц при выполнении несложных повседневных движений.

В парке "Надежда" в воскресенье (19:00) состоится мастер-класс по технике массажа шарфом. Массаж поможет успокоить нервную систему, снять усталость стоп и поясницы.

О способах сохранения и укрепления здоровья, видах активного отдыха, рационального питания, здоровом подходе к занятиям физкультурой и спортом расскажут в парке "Садовники". Там в воскресенье в 10:30 прочитают лекцию "10 тыс. шагов к жизни". Кроме того, для каждого посетителя построят свой маршрут здоровья.

Проект "Здоровая Москва" стартовал в июне 2019 года в парках столицы. Жители столицы могут пройти обследование во временных павильонах, оборудованных кондиционерами и различным медицинским оборудованием. В мобильных поликлиниках горожан примут врачи различного профиля. Приемы будут проводиться с 08:00 до 23:00 мск.