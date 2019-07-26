Девелоперу ГК "А101" грозит штраф за нарушение закона о рекламе

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) признало девелоперскую компанию "А101" и операторов наружной рекламы Russ Outdoor и Gallery, а также рекламное агентство Smart View виновными в нарушении закона о рекламе. Об этом сообщается в пятницу на сайте управления.

"На рекламном щите с надписью "А101. Ипотека 5,17%. Квартиры в Москве" наименование застройщика и банка, предоставлявшего ипотеку, были напечатаны мелким шрифтом, что делало их практически невидимыми для потребителя. <…> Также в рекламе отсутствовали все условия предоставления программы, при которых формируется процентная ставка 5,17%. Такие действия нарушают части 1, 3 статьи 28 и часть 7 статьи 5 закона о рекламе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рекламодателем являлась ГК "А101", а рекламораспространителями - Russ Outdoor и Gallery. Все участники дела, включая рекламное агентство Smart View, получили предписания УФАС о прекращении нарушений.

"Управление ФАС по Москве признало "А101" виновным в указанных нарушениях, а операторов наружной рекламы виновными в невозможности восприятия наименования банка из-за способа размещения рекламы. В настоящее время решается вопрос о привлечении компаний к административной ответственности. Штраф может составить до 500 тыс. рублей", - сообщили в управлении.

Инвестиционно-строительный холдинг ГК "А101" входит в промышленно-финансовую группу "Сафмар" Михаила Гуцериева. Согласно информации Единого реестра застройщиков, "А101" занимает второе место в рейтинге московских девелоперов по объемам текущего строительства с показателем 974,4 тыс. кв. м. Собственный земельный банк группы включает участки суммарной площадью около 2,5 тыс. га на территории Троицкого и Новомосковского округов Москвы.