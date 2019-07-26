Проходка тоннеля станции метро "Шереметьевская" в Москве завершена на 60%

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел в пятницу ход строительства станции "Шереметьевская" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. По его словам, это одна из самых сложных станций столичной подземки, и работать на некоторых участках строителям приходится буквально вручную, тем не менее, проходка тоннеля завершена уже на 60%.

"Это сложнейший транспортный проект в мире, он возводится самыми разными технологиями <...>. Ряд участков приходится делать практически вручную отбойными молотками - это старые технологии, которые мало где применяются. Все <...> происходит на большой глубине и примыкает к действующим станциям и линиям метрополитена. <...> Тем не менее, на сегодняшний день <...> 60% проходки закончено", - сказал он.

"Шереметьевская" входит в состав участка БКЛ от станции "Савеловская" до станции "Авиамоторная", его начали строить в 2015 году. Общая длина участка составляет 12,8 км с пятью станциями: "Лефортово", "Рубцовская", "Стромынка", "Ржевская" и "Шереметьевская". Также в составе участка будет построена соединительная ветка в депо "Нижегородское".

"Вы видите, работа идет полным ходом, и нет никаких сомнений, что она будет выполнена в срок и даже немного с опережением", - сказал он, отметив, что в настоящее время строительная готовность участка БКЛ "Савеловская - Авиамоторная" составляет 41%.

Будущая станция "Шереметьевская" расположена вдоль 5-го проезда Марьиной Рощи вблизи его пересечения с Шереметьевской улицей и 2-й улицей Марьиной Рощи. Станция пилонная, трехсводчатая с островной платформой, одна из самых глубоких и сложных в строительстве станций БКЛ. Глубина заложения - свыше 70 м.

С "Шереметьевской" можно будет сделать пересадку на станцию "Марьина Роща" Люблинско-Дмитровской линии метро. Единственный вестибюль станции будет выходить на Шереметьевскую улицу и 2-ю улицу Марьиной Рощи, к жилой и общественной застройке, остановкам наземного транспорта.