МГИК не удовлетворил жалобы на отказ в регистрации трем кандидатам в депутаты Мосгордумы

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Московская городская избирательная комиссия на заседании в пятницу оставила без удовлетворения жалобы на отказ окружных избирательных комиссий в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы седьмого созыва Андрею Бабушкину (11-й округ), Елене Русаковой (37-й округ), Екатерине Игнатовой (14-й округ), передает корреспондент ТАСС.

Накануне рабочая группа по рассмотрению жалоб на решения окружных избирательных комиссий выслушала заявления Бабушкина, Русаковой и Игнатовой и приняла решение рекомендовать Мосгоризбиркому оставить их жалобы на отказ в регистрации без удовлетворения. При этом каждому кандидату были зачтены подписи избирателей, которые были ошибочно забракованы из-за неверного ввода данных для их проверки через базы МВД.

Также рабочая группа отложила рассмотрение жалобы на решение окружной избирательной комиссии по 43-му округу об отказе зарегистрировать кандидатом Дмитрия Булыкина, так как он обратился по данному вопросу в Мосгорсуд.

Ранее Мосгоризбирком отказал в удовлетворении жалоб на решения окружных избирательных комиссий пяти незарегистрированным кандидатам Константину Лисице (33-й округ), Юлии Серебрянской (45-й округ), Константинасу Янкаускасу (31-й округ), Дмитрию Гудкову (5-й округ), Ивану Жданову (8-й округ).

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, из них от партий 171 кандидат и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 57 кандидатам, из них от партий 18 кандидатов и 39 самовыдвиженцев. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: от КПРФ - 44 кандидата, от ЛДПР - 45 кандидатов и от партии "Справедливая Россия" - 40 кандидатов. Также зарегистрированы кандидаты от партий "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.