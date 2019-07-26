Праздник "Московский спорт в "Лужниках" соберет 200 тыс. участников

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Турниры по мини-футболу и стритболу и чемпионат мира по воркауту пройдут на площадке праздника "Московский спорт в "Лужниках" 27 июля. Специальным гостем станет боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон, сообщается на сайте столичной мэрии.

"На территории олимпийского комплекса откроется более 40 спортивных и развлекательных площадок, которые будут работать в течение всего дня. Специальным гостем праздника станет спортсмен Джефф Монсон. Он посетит битву силачей", - говорится в сообщении.

Организаторы ожидают около 200 тыс. гостей. Им будет доступно 500 шахматных столов, 70 столов для настольного тенниса и 50 - для настольного хоккея, а также 12 площадок для игры в бадминтон, десять - для игр в городки и площадка для сдачи норм ГТО.

Также во время праздника пройдет турнир по мини-футболу, где примут участие более 630 команд. Кроме того, около 2 тыс. человек сыграют в стритбол на 30 кортах.

На территории "Лужников" состоится чемпионат России по горному велоспорту - для этого оборудуют специальную площадку. Запланирован чемпионат мира по воркауту, в котором примут участие более 60 спортсменов и тренеров из около 40 стран. Дети смогут поучаствовать в командных соревнованиях на площадке "Игры героев", где им предстоит пройти полосу препятствий.