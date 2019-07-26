Бургеры с креветками приготовят на фестивале "Бургерфест" в Парке Горького 27 июля

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Жители и гости столицы смогут попробовать бургеры с креветками и мраморной говядиной на фестивале "Бургерфест" в Парке Горького 27 июля. Мероприятие начнется в 11:00 и продлится до 22:00, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"В субботу, 27 июля, на Пушкинской набережной Парка Горького отпразднуют Международный день гамбургера. Здесь пройдет первый тематический фестиваль "Бургерфест", посвященный любимому во всем мире горячему бутерброду из булочки, котлеты, овощей и соуса. Фестиваль стартует в 11:00 и продлится до 22:00. На фестивале будет работать 30 ресторанных шале и десять фудтраков. В меню - бургеры с креветками и мраморной говядиной, со свиными и говяжьими котлетами, мексиканские с маринованной курицей и соусом сальса, а также с паровыми корейскими булочками и экзотическими восточными начинками", - говорится в сообщении.

Также организаторы подготовили концертную программу, для гостей мероприятия выступят DJ Smash, Artik&Asti, Mot, Maruv.

Международный день гамбургера отмечают 27 июля. Считается, что в этот день в 1900 году американец Луи Лессинг продал в Нью-Хейвене самый первый гамбургер. Это был бутерброд из двух ломтиков хлеба, говяжьей котлеты, листика салата и соуса. Уже через четыре года идею предприимчивого американца оценили на Всемирной выставке в Сент-Луисе. Ежегодно в мире продаются десятки миллиардов бургеров.