Небольшая облачность и до 29 градусов тепла ожидаются в Москве в субботу

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Сухая и теплая погода ожидается в Москве в субботу, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 27-29 градусов тепла. В ночь на воскресенье она может опуститься до плюс 17 градусов. Осадков в Московском регионе не ожидается.

Ветер северный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 747 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах 24-29 градусов тепла. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 14 градусов.