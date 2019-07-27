Движение по юго-западному участку БКЛ московского метро запустят в начале 2021 года

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Движение по юго-западному участку Большой кольцевой линии московского метро, включающего станции "Проспект Вернадского", "Мичуринский проспект" и "Аминьевское шоссе", будет запущено в начале 2021 года. Об этом в субботу сообщил журналистам заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

"Работы идут в графике, в конце 2020 года закончим все основные работы, в 2021 году поедем с пассажирами", - сказал он.

Строительство юго-западного участка БКЛ, включающего станции "Проспект Вернадского", "Мичуринский проспект" и "Аминьевское шоссе" осуществляет китайская компания CRCC (ChinaRailwayConstructionCorporation).

Ранее Хуснуллин сообщал, что готовность строящейся Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена оценивается более чем вполовину. Полностью кольцо будет достроено в 2022 году.

БКЛ (рабочее название - Третий пересадочный контур) - строящаяся линия метрополитена. На схеме метро она обозначается номером 11 и окрашена в бирюзовый цвет. После завершения строительства в 2022 году она станет самой протяженной линией московского метро и третьей по счету внутригородской кольцевой линией рельсового пассажирского транспорта в Москве после Кольцевой и Московского центрального кольца (МЦК).