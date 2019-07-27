Полиция усилила меры безопасности в центре Москвы в преддверии несанкционированной акции

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Столичная полиция предпринимает усиленные меры безопасности в центре Москвы в связи с планируемой акцией, которую хотят провести в субботу незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму и их сторонники.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, по Тверской улице от Триумфальной площади и до Охотного Ряда дежурят усиленные наряды сотрудников полиции, они экипированы в средства личной защиты - бронежилеты, каски и резиновые дубинки. Вдоль нечетной стороны Тверской улицы стоят более сотни автобусов полиции и Росгвардии, а также автобусы Мосгортранса, в которых находятся сотрудники спецназа ОМОН.

Пешеходная часть Тверской улицы перекрыта металлическими рамками, около которых дежурят сотрудники полиции. Проход по тротуару вдоль улицы сужен в ширину до одного-двух человек. Кафе и рестораны, в том числе "Макдоналдс", "Гинотаки", "Тодасе", а также большая часть магазинов не работают в связи с техническими причинами. В частности, на одном из магазинов указано, что он закрыт на определенное время по решению властей Тверского района.

Сотрудники полиции дежурят также на выходах из станции метро "Пушкинская". Участники несанкционированной акции планируют собраться около 14:00 мск.

Предупреждения и последствия

Власти заранее предупредили участников несанкционированной акции об ответственности и недопустимости нарушения закона. Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, по данным правоохранительных органов, готовятся серьезные провокации, представляющие угрозу безопасности, жизни и здоровью людей. В ГУ МВД по Москве также призвали воздержаться от участия в акции и пообещали принять все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан, недопущения и пресечения нарушений общественного порядка.

Прокуратурой Москвы проводится административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которые являются организаторами незаконных акций 14 и 27 июля. Первое предупреждение прокуратуры они проигнорировали. Прокурор повторно вынес им предостережения о недопустимости нарушения закона и об ответственности в случае его нарушения. Опрошенные ТАСС адвокаты также призвали "не играть в революцию", а заняться полезными делами, либо приходить на незаконную акцию сразу с адвокатом, так как за участие в ней грозит административная ответственность в виде штрафа и ареста, но возможно и возбуждение уголовного дела.

Главное следственное управление СК по Москве возбудило уголовное дело по ст. 141 УК РФ ("Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий") по результатам проведенной проверки после несанкционированного митинга возле Мосгоризбиркома. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде штрафа в размере до 500 тыс. рублей, принудительных работ на срок до четырех лет или лишения свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере 80 тыс. рублей.

На несанкционированную акцию "За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму" 14 июля пришло около тысячи человек. Участники митинга собрались около 14:00 мск в Новопушкинском сквере, откуда проследовали до мэрии Москвы и здания Мосгоризбиркома на Моховой улице. По информации СК, участники движения, организовавшего митинг, угрожали применением насилия в отношении членов избирательных комиссий.

20 июля в ходе согласованного митинга в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму некоторые организаторы и участники предложили 27 июля собраться у здания мэрии Москвы, если этих кандидатов не допустят к выборам.