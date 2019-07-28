В Гидрометцентре рассказали, что первые дни августа в Москве будут прохладными

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Температура воздуха в начале августа в Москве начнет постепенно повышаться, однако первые несколько дней месяца будут прохладными. Об этом сообщил ТАСС руководитель отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев.

"В начале августа ожидается постепенное повышение температуры, но не очень быстрое. Ночные температуры примерно 8-13 градусов [тепла], днем 14-19 градусов, что тоже довольно холодно для этих дней. Это касается 1, 2 и 3 августа. Но тенденция к росту температуры все же есть", - сказал он.

По данным Гидрометцентра, рекордно холодные дни в столице ожидаются 30 и 31 июля, когда ночные температуры опустятся до 5-10 градусов, а дневные - до плюс 14-16 градусов.