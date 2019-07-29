Москвичи с начала года более 24 млн раз взяли в аренду автомобили каршеринга

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Более 24 млн поездок совершено с начала года в Москве на автомобилях каршеринга, что уже на 1 млн больше, чем за весь 2018 год. Об этом ТАСС сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"Более 24 млн поездок на автомобилях каршеринга совершено в первом полугодии 2019 года. Для сравнения, за весь 2018 год сервисом воспользовались 23 млн раз. Благодаря каршерингу часть горожан отказываются от владения личным автомобилем. Москвичи понимают, что машину мы используем лишь 7% времени, все остальное время она находится без движения, просто стоит", - сказал он.

По словам Ликсутова, сегодня одним автомобилем краткосрочной аренды в Москве пользуются в среднем от шести до восьми человек, а один прокатный автомобиль заменяет до восьми личных машин. Это существенно снижает нагрузку на дороги и на парковки, а также экономит средства водителя.

По его словам, все мировые мегаполисы пытаются сэкономить полезную площадь, освобождая ее для людей, а не машин.

"Многие города взяли курс на снижение числа автомобилей на дорогах - об этом, например, говорит последний отчет PwC. Среди мер - запрет на выдачу разрешений на владение автомобилем, сокращение числа парковок и увеличение их стоимости. Например, в Лондоне, Токио, Сан-Паулу и Мехико в зоне платной парковки ограничено максимальное время стоянки - машину нельзя оставить на весь день. Так власти городов стимулируют пользоваться общественным транспортом. У Москвы другой путь - мы предлагаем альтернативу, которая по уровню комфорта не уступает личной машине, а по стоимости намного дешевле", - заключил Ликсутов.

Проект краткосрочной аренды автомобилей был запущен при поддержке правительства Москвы в сентябре 2015 года. Ранее Ликсутов оценивал количество автомобилей московского каршеринга в 17,5 тыс., что является вторым показателем в мире после Токио. К концу года их число может достигнуть 30 тыс. По его словам, в настоящее время в Москве на регулярной основе каршеринговыми автомобилями пользуются 1 млн человек.