Ильинку в Москве перекроют 2 августа из-за празднования Ильина дня

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Улица Ильинка в центре Москвы будет закрыта для проезда с 06:00 до 16:00 2 августа. Об этом говорится в сообщении столичного Центра организации движения.

"Участок - улица Ильинка от Биржевой площади до Красной площади", - уточняется в сообщении.

2 августа празднуется Ильин день. В XVI-XVII веках в этот день устраивали крестный ход из Кремля к храму пророка Илии, останавливаясь на Лобном месте, чтобы совершить молебен. В настоящее время в Ильин день на Ильинку приходят военнослужащие и ветераны Воздушно-десантных войск, чтобы почтить своего небесного покровителя - пророка Илию, день памяти которого совпадает с днем образования ВДВ.