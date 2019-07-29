Более 4,5 тыс. парковочных мест оборудуют у станций Московских центральных диаметров

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Более 30 перехватывающих парковок на 4,6 тыс. машин планируется организовать у станций первых двух Московских центральных диаметров - МЦД-1 и МЦД-2, сообщила в понедельник пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"Возле остановочных пунктов МЦД-1 "Одинцово-Лобня" и МЦД-2 "Нахабино-Подольск" в границах Москвы будут обустроены более 30 перехватывающих парковок, где можно будет временно оставить более 4,6 тыс. автомобилей. Парковки, например, появятся около станций "Фили", "Волоколамская", "Бутово" и "Москворечье", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стоянки также организуют у платформ "Кунцево", "Тимирязевская", "Дегунино", а также у "Бескудниково", "Лианозово" и "Марк" (МЦД-1) и у "Трикотажной", "Гражданской", "Калитников", "Люблино", "Депо" и "Перервы" (МЦД-2). По словам начальника управления развития рельсовых видов транспорта департамента Андрея Акимова, которые приводятся в сообщении, возле станций "Бескудниково" и "Бутово" оборудуют стоянки для такси.

Как сообщалось ранее, движение по первым двум МЦД будет запущено в ноябре. На момент запуска интервал движения составит 5-6 минут в часы пик.

Московские центральные диаметры - начатый в 2018 году транспортный проект, в котором участвуют правительства Москвы и Подмосковья, РЖД, Минтранс РФ и ГУП "Московский метрополитен". Оператор перевозок - АО "Центральная пригородная пассажирская компания". Предполагается создание пяти железнодорожных линий, которые должны пройти по диаметру из одного муниципалитета Подмосковья через центр столицы в другой.

МЦД объединит формат пригородных электричек и метрополитена, создав фактически систему наземного метро. График работы выстроят по схеме метро - с 5:30 утра до 1:00 ночи. Для интеграции с остальным городским транспортом будет разработана удобная билетная система, пассажиры смогут использовать карту "Тройка". В целом, по подсчету экспертов, реализация проекта разгрузит транспортную инфраструктуру столицы на 10-12%.