Омбудсмен Москвы прорабатывает предложения по изменению законодательства в части выборов

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева намерена проработать с экспертами предложения по усовершенствованию законодательства в части выборов и проведения митингов. Об этом омбудсмен сообщила ТАСС в понедельник.

"Сотрудник аппарата включен в рабочую группу при Мосгоризбиркоме по изучению объективности подписей и недопуска кандидатов в депутаты Мосгордумы. Мы соберем в ближайшее время экспертный совет, проработаем вопрос и с федеральным уполномоченным. В СПЧ [Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека] Михаил Федотов тоже этой темой озаботился, это не сиюминутное решение, должна быть глубокая проработка, мы, конечно, все свои предложения изложим и выйдем к законодателям <...>. На сегодня нас беспокоят подписи, раз именно с этим возникли проблемы, значит, нужно что-то усовершенствовать", - сказала она.

Потяева добавила, что также аппарат уполномоченного будет прорабатывать предложения в законодательство в части проведения митингов.

Сотрудники полиции совместно с представителями Росгвардии задержали более 1 тыс. человек за участие в несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля. Из них свыше 600 - были приезжими. Всего, по оценке полиции, на эту акцию собрались более 3,5 тыс. человек. За нарушения общественного порядка были задержаны 295 человек.

Власти заранее предупредили участников акции об ответственности и недопустимости нарушения закона. Мэр Москвы Сергей Собянин, ссылаясь на данные правоохранительных органов, заявлял, что готовятся серьезные провокации, представляющие угрозу безопасности, жизни и здоровью людей. В ГУ МВД по Москве также призывали воздержаться от участия в акции и пообещали принять все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан, для недопущения и пресечения нарушений общественного порядка.

Прокуратура Москвы проводит административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которые являются организаторами незаконных акций 14 и 27 июля. Первое предупреждение прокуратуры они проигнорировали. Прокурор повторно вынес им предостережения о недопустимости нарушения закона и об ответственности в случае его нарушения.